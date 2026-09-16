Турнир по боксу памяти Александра Беха пройдёт в Пскове

10:50, 16 сентября 2026, ПАИ

V открытый городской турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры России Александра Беха пройдёт в Пскове 17 и 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Лидер».

Бои турнира пройдут в трёх возрастных группах среди юношей и девушек 2008–2009, 2010–2011 и 2012–2013 годов рождения.

Спортсменов, которые выйдут в финал, наградят медалями и грамотами. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 16 сентября.

Александр Бех – один из первых тренеров по боксу в Пскове, заслуженный работник физической культуры России. С 1982 года он тренировал детей на базе Псковской школы-интерната, где воспитал девять мастеров спорта по боксу. Среди его учеников – чемпион мира по версии WBA Валерий Брудов и чемпион Европы по версии WBO Артур Акавов. Александр Бех скончался 15 декабря 2017 года на 76-м году жизни.