Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Турнир по боксу памяти Александра Беха пройдёт в Пскове

V открытый городской турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры России Александра Беха пройдёт в Пскове 17 и 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Лидер».

Фото: Андрей Кокшаров

Бои турнира пройдут в трёх возрастных группах среди юношей и девушек 2008–2009, 2010–2011 и 2012–2013 годов рождения.

Спортсменов, которые выйдут в финал, наградят медалями и грамотами. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 16 сентября.

Александр Бех – один из первых тренеров по боксу в Пскове, заслуженный работник физической культуры России. С 1982 года он тренировал детей на базе Псковской школы-интерната, где воспитал девять мастеров спорта по боксу. Среди его учеников – чемпион мира по версии WBA Валерий Брудов и чемпион Европы по версии WBO Артур Акавов. Александр Бех скончался 15 декабря 2017 года на 76-м году жизни.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



16 сентября 2026

Псковские баскетболисты разгромили белорусов в первом матче международного Суперкубка
16 сентября 2026

Турнир по боксу памяти Александра Беха пройдёт в Пскове
16 сентября 2026

Подведены итоги чемпионата Псковской области по мини-футболу среди смешанных команд
16 сентября 2026

Псковичи завоевали первую медаль на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады
15 сентября 2026

В Пскове готовят документацию на ремонт бассейна «Барс»
15 сентября 2026

Дмитрий Аленичев возглавил тульский «Арсенал»
15 сентября 2026

16 команд примут участие в Кубке Пскова по баскетболу
15 сентября 2026

Астана примет матч за Суперкубок УЕФА в 2028 году

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...