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Общество

Идрицкая исправительная колония получила штраф от Роструда за отсутствие спецоценки условий труда

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности исправительную колонию-3 УФСИН России по Псковской области в поселке Идрица Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства госинспекторы установили, что в учреждении не была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. В результате выявленных нарушений на учреждение наложен административный штраф.

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