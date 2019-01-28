Идрицкая исправительная колония получила штраф от Роструда за отсутствие спецоценки условий труда
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности исправительную колонию-3 УФСИН России по Псковской области в поселке Идрица Себежского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства госинспекторы установили, что в учреждении не была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. В результате выявленных нарушений на учреждение наложен административный штраф.