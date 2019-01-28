Более 160 пачек сигарет нашли себежские пограничники в вагоне поезда «Москва - Рига»

16:08, 28 января 2019, ПАИ

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили партию табачных изделий, которые пытались незаконно перевезти через границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На выезд из России прибыл пассажирский поезд международного следования «Москва – Рига». В одном из вагонов поезда пограничники нашли табачную продукцию, укрытую в нескольких матрасах, под нижней пассажирской полкой, между пространством для багажа и стенкой вагона около обрешетки отопительной системы. В общей сложности стражи границы нашли более 160 пачек сигарет различных наименований. Ориентировочная стоимость выявленной табачной продукции составила порядка 16 тысяч рублей.

Пограничники изъяли сигареты и передали специалистам компетентных органов.