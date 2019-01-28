Умерла худрук псковского камерного молодёжного театра

16:22, 28 января 2019, ПАИ

После продолжительной болезни ушла из жизни выпускница театрального отделения Псковского областного культурно-просветительного училища, художественный руководитель псковского камерного молодёжного театра, основатель и первый режиссёр школьного театра Псковского педагогического комплекса, сценарист и режиссёр городских и областных массовых праздничных мероприятий Ирина Романовская. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова.

Прощание с Ириной Романовской и отпевание состоится 29 января в 11:00 в церкви Анастасии Узорешительницы в Пскове на Октябрьском проспекте, 9