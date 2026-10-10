Савватий Пчельник: что можно и нельзя делать в этот день

09:54, 10 октября 2026, ПАИ

Память преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря Савватия Соловецкого отмечается сегодня, 10 октября, пишет calend.ru.

К этому дню на Руси заканчивались Пчелиные девятины – девять дней, в течение которых нужно подготовить пчёл к зиме. Пчеловоды убирали последние ульи и просили детей помолиться святому Савватию.

Также у русского народа существовало множество поговорок и пословиц о пчёлах и мёде: «Яблоньку за яблочки любят, пчёлку – за мёд», «Масло сластно, а мёд лучше», «Бортник горек, да мёд его сладок», «С мёдом и ошемёток съешь».

Кроме того, в народе верили, что в этот день пчелиная матка уносит ключи от лета в тёплые края. Про неё даже говорили: «Не девка, не вдова, не мужняя жена. Детей водит и людей питает».

При этом заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом.