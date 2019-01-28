Великолукский помощник санитарного врача оштрафован за служебный подлог

17:53, 28 января 2019, ПАИ

Великолукский городской суд оштрафовал работницу Псковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» за служебный подлог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что помощник санитарного врача-эпидемиолога отдела обеспечения санэпиднадзора на станции Великие Луки внесла в личную медицинскую книжку сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации без фактического их проведения. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ (служебный подлог).