Семь медалей завоевали псковичи на Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою в Выборге

17:09, 28 января 2019, ПАИ

Семь медалей завоевали псковичи на Всероссийских юношеских соревнованиях по рукопашному бою «Звезды Балтики», которые прошли с 26 по 27 января в Выборге Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской региональной федерации рукопашного боя.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов России. Команда Псковской области была представлена 10 спортсменами – воспитанниками отделения рукопашного боя псковской спортивной школы «Мастер», тренирует которых Владимир Евдокимов.

Золото в категории 12-13 лет в весе 60 кг выиграл Даниил Батеев и получил право представлять Псковскую область в Первенстве России.

Серебро в категории 16-17 лет до 75 кг завоевал Иван Смирнов.

Бронзовыми призерами в своих категориях стали Елизавета Власенко, Володя Антонов, Савелий Савельев, Канан Керимов, Маким Лапето.

Памятными призами от оргкомитета награждены псковские судьи Владимир Тимофеев, Андрей Синяев и представитель команды региона Дина Дымова.

«Хочется поблагодарить организаторов за качественную подготовку мероприятия, профессиональное судейство, оригинальную наградную атрибутику и праздничную атмосферу. С удовольствием поедем на этот турнир в следующем году», - отметили члены псковской команды.

Псковская региональная федерация рукопашного боя поблагодарила председателя попечительского совета организации Алексея Иванова за помощь в решении транспортного вопроса и комфортную доставку команды на соревнования.