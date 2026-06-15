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Легкоатлетка Бондаренко вновь обновила рекорд Псковской области в беге на 400 метров с барьерами

Псковская легкоатлетка Эвелина Бондаренко обновила рекорд Псковской области в беге на 400 метров с барьерами на первенстве России до 18 лет в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В финальном забеге 15-летняя спортсменка показала результат 1:02,68 и заняла седьмое место. Она побила свой же рекорд на этой дистанции, установленный днём ранее во время квалификации.

Благодаря своему выступлению на первенстве страны Эвелина Бондаренко выполнила норматив для присвоения ей разряда кандидата в мастера спорта.

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