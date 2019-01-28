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Общество

Акцию «Узнай о своих долгах» проведут 30 января приставы в Пскове

30 января на Псковском железнодорожном вокзале судебные приставы региона совместно с сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проведут акцию «Узнай о своих долгах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В рамках акции будет организован совместный мобильный пункт приема граждан на территории железнодорожного вокзала, куда с 17:00 до 19:00 часов смогут обратиться все желающие проверить себя на наличие долгов, а также проконсультироваться у специалистов.

Как отметили в ведомстве, акция будет направлена на активизацию работы по исполнению законодательства об административных правонарушениях и иных задолженностях путем информирования граждан о способах проверки себя на наличие долгов, в том числе с помощью интернет-сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств».

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