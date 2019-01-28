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Общество

Россияне стали лучше отзываться о работе банков

Россияне начали лучше отзываться о работе, продуктах и услугах финансовых организаций. За период с мая 2017 по май 2018 года индекс удовлетворенности населения вырос на 10 пунктов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчёт Банка России.

По мнению экспертов, деятельность банков стала понятнее и прозрачнее. Однако больше всего на положительной оценке россиян сказалось развитие удаленных сервисов. Речь идет в том числе об интернет и мобильных банках, электронных кошельках, оплате картами в интернет-магазинах, страховании и кредитовании в онлайн-режиме.

Представители банковской сферы также отметили рост спроса на дистанционные услуги. По мнению экспертов, на это повлияли сокращение количества офисов кредитных организаций и доступность гаджетов.

Вместе с тем в киберпространстве ежегодно увеличивается и число мошеннических операций. Кроме того, эксперты напоминают о необходимости сохранения отделений финансовых организаций для людей пожилого возраста.

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