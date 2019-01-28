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Общество

«Деревянная» ипотека оказалась невостребованной у россиян

Программа субсидирования кредитной ставки на покупку деревянных домов (она же «деревянная» ипотека) не оправдала ожиданий правительства. Предполагалось, что с 1 апреля по 1 ноября 2018 года россияне заключат 2,5 тысячи таких сделок, однако их оказалось менее сотни, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу ассоциации деревянного домостроения Олега Паниткова.

В прошлом году программа носила пилотный характер и предполагала скидку в 5 процентных пунктов от ставки на покупку заводских деревянных домов. Граждане активно интересовались такой возможностью, но, узнавая, что ставка субсидируется всего полгода, отказывались брать кредит.

Ограничения «акции» были также связаны с тем, что максимальная сумма кредита составляла всего 3,5 млн рублей. Кроме того, по сути, в программе участвовал только один банк.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил, что программа нуждается в доработке. Тем не менее «деревянную» ипотеку решено продлить на 2019–2020 годы.

Эксперты уверены, что у программы есть хорошие шансы на распространение в Московской и Ленинградских областях.

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