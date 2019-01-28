14 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю
На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 7 плановых и 13 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства, в ходе которых выявили 14 нарушений.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, для пресечения выявленных фактов землевладельцам вручены 11 предписаний об устранении нарушений. Кроме того, возбуждены 13 административных производств, в ходе которых 5 субъектов привлечены к ответственности с наложением штрафных санкций в размере 30 тысяч рублей. 8 нарушений исключены.