0
20:37
Студенческие годы вспоминали в Псковском Красном Кресте
18:14
Наталья Плявинская: Премия «Народное признание» поощряет благородные поступки и инициативы в интересах региона
18:03
Режиссер Михаил Заец: Мне приятно работать с псковскими актерами
17:32
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
16:34
Первые роды приняли в новом здании Псковского перинатального центра
16:11
II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 февраля в Новоржевском районе
15:12
15-летняя порховичка выиграла грант на расширение личного подсобного хозяйства
Еще новости
Общество

14 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю

На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 7 плановых и 13 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства, в ходе которых выявили 14 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, для пресечения выявленных фактов землевладельцам вручены 11 предписаний об устранении нарушений. Кроме того, возбуждены 13 административных производств, в ходе которых 5 субъектов привлечены к ответственности с наложением штрафных санкций в размере 30 тысяч рублей. 8 нарушений исключены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Студенческие годы вспоминали в Псковском Красном Кресте
28 января 2019
Студенческие годы вспоминали в Псковском Красном Кресте
Наталья Плявинская: Премия «Народное признание» поощряет благородные поступки и инициативы в интересах региона
28 января 2019
Наталья Плявинская: Премия «Народное признание» поощряет благородные поступки и инициативы в интересах региона
Режиссер Михаил Заец: Мне приятно работать с псковскими актерами
28 января 2019
Режиссер Михаил Заец: Мне приятно работать с псковскими актерами 1
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
28 января 2019
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
Первые роды приняли в новом здании Псковского перинатального центра
28 января 2019
Первые роды приняли в новом здании Псковского перинатального центра
II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 февраля в Новоржевском районе
28 января 2019
II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 февраля в Новоржевском районе
15-летняя порховичка выиграла грант на расширение личного подсобного хозяйства
28 января 2019
15-летняя порховичка выиграла грант на расширение личного подсобного хозяйства 1
Зоозащитники срочно ищут новых хозяев для пса Лютика из неофициального зооприюта в Гдовском районе
28 января 2019
Зоозащитники срочно ищут новых хозяев для пса Лютика из неофициального зооприюта в Гдовском районе

Идет загрузка...