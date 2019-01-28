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Общество

Студенческие годы вспоминали в Псковском Красном Кресте

В Псковском Красном Кресте в «Клубе досуга и отдыха» участников проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» прошли очередные тематические посиделки, посвященные Дню студентов. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Красного Креста, участницы встречи написали свои воспоминания о студенческой поре и принесли не только личные дипломы, но и студенческие альбомы. 

Встречу открыла Надежда Шестакова, которая подготовила материал про историю возникновения праздника студентов. Затем о своей студенческой жизни рассказала Фаина Хаипова. «Будучи студенткой Казанского финансово-экономического института, она в 1956 году уехала в Павлодар осваивать целину. И там произошло судьбоносное событие - встреча со своей второй половинкой, тоже студентом. В 2019 году исполнится 60 лет их совместной жизни», - рассказали в Красном Кресте.

Другая участница встречи, Вера Горбунова, сумела сохранить не только приятные воспоминания о своей студенческой поре, но и газету 50-х годов и студенческий альбом. Участники встречи посмотрели эти раритетные вещи, а также студенческие фотографии Александры Соколовой, Антонины Даниловой, Евгении Петровой.

По признанию пожилых людей, несмотря на неустроенный быт, студенческая пора была самым счастливым и беззаботным временем. Во время встречи они делились воспоминаниями, как готовились к сессии, как ее сдавали, как выживали, когда не хватало стипендии.

В конце мероприятия, за чаепитием в мини-кафе Красного Креста, псковички старшего возраста пришли к выводу, что студенческая жизнь хороша ещё и тем, что человек в этот период своей жизни как никогда верит в свои силы и возможности, что всё будет по плечу.

Напомним, что тематические посиделки прошли в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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