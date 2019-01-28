В Великих Луках прошёл шахматный турнир, посвящённый 76-ой годовщине освобождения города

20:53, 28 января 2019, ПАИ

В Великих Луках прошел традиционный открытый командный шахматный турнир, посвященный 76-ой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие 15 команд трудовых коллективов городских учреждений, органов власти и местного самоуправления, производственных предприятий. Как сообщили Псковскому агентству информации в федерации шахмат Псковской области, в турнире впервые участвовали представители Великолукской епархии.

На турнире вместе со взрослыми шахматистами приняли участие команды юных воспитанников детско-юношеской спортшколы №1 и великолукского отделения шахмат областного Центра спортивной подготовки. В региональной шахматной федерации отметили, что в этом году география участников соревнования значительно расширилась. «В гости к великолучанам приехали побороться за призы турнира по две команды из Пскова и Невельского района, а также коллектив шахматистов из Куньинского и Великолукского районов», - уточнили в федерации.

Перед началом турнира всех великолучан с 76-ой годовщиной освобождения города от гитлеровских захватчиков поздравили вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов и президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов. Они еще раз поблагодарили главу города Николая Козловского, администрацию и городскую думу за прекрасный подарок в виде современного и комфортного шахматного клуба для великолукских шахматистов. Почётные гости отметили, что такого прекрасного клуба для поклонников шахматной игры нет даже в Пскове.

По результатам 7 туров победителем турнира стала команд из Великолукского района, набрав 10 очков.

Второе место с 9 очками заняла команда великолукского завода «Микрон», одного из крупнейших российских производителей стеллажей для современной торговли, распределительных центров и различных видов складов.

На третье место в турнире в этом году претендовали сразу аж 4 команды, набравшие одинаковое количество очков. Благодаря дополнительному показателю за лучший результат на 1 доске (100% очков), который показал Геннадий Синицкий, это 3 место завоевала команда из Невельского района — «Движение Краеведения «Невельский Край».