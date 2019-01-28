0
09:29
День открытых дверей прошел в «Воркаут Центре» Пскова (ВИДЕО)
14:10
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
18:28
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
13:20
Алексей Блохин выиграл первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолютном зачёте
12:19
Соревнования по зимнему дрифту пройдут в Пскове 26 января
11:07
Артур Акавов о бое за чемпионский пояс: К сожалению, я не смог подобрать ключи к Андраде
21:12
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
Еще новости
  • Коротко
Спорт

В Великих Луках прошёл шахматный турнир, посвящённый 76-ой годовщине освобождения города

В Великих Луках прошел традиционный открытый командный шахматный турнир, посвященный 76-ой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие 15 команд трудовых коллективов городских учреждений, органов власти и местного самоуправления, производственных предприятий. Как сообщили Псковскому агентству информации в федерации шахмат Псковской области, в турнире впервые участвовали представители Великолукской епархии.

На турнире вместе со взрослыми шахматистами приняли участие команды юных воспитанников детско-юношеской спортшколы №1 и великолукского отделения шахмат областного Центра спортивной подготовки. В региональной шахматной федерации отметили, что в этом году география участников соревнования значительно расширилась. «В гости к великолучанам приехали побороться за призы турнира по две команды из Пскова и Невельского района, а также коллектив шахматистов из Куньинского и Великолукского районов», - уточнили в федерации.

Перед началом турнира всех великолучан с 76-ой годовщиной освобождения города от гитлеровских захватчиков поздравили вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов и президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов. Они еще раз поблагодарили главу города Николая Козловского, администрацию и городскую думу за прекрасный подарок в виде современного и комфортного шахматного клуба для великолукских шахматистов. Почётные гости отметили, что такого прекрасного клуба для поклонников шахматной игры нет даже в Пскове.

Команда Великолукского района (Г. Макаренко и Д. Алтухов).

По результатам 7 туров победителем турнира стала команд из Великолукского района, набрав 10 очков.

Команда завода «Микрон» (С. Тимофеев и М.Соловьёв).

Второе место с 9 очками заняла команда великолукского завода «Микрон», одного из крупнейших российских производителей стеллажей для современной торговли, распределительных центров и различных видов складов.

Команда «Невельский Край» (Г. Синицкий и М. Сенаторов).

На третье место в турнире в этом году претендовали сразу аж 4 команды, набравшие одинаковое количество очков. Благодаря дополнительному показателю за лучший результат на 1 доске (100% очков), который показал Геннадий Синицкий, это 3 место завоевала команда из Невельского района — «Движение Краеведения «Невельский Край».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День открытых дверей прошел в «Воркаут Центре» Пскова (ВИДЕО)
28 января 2019
День открытых дверей прошел в «Воркаут Центре» Пскова (ВИДЕО)
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
22 января 2019
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США
21 января 2019
Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США 3
Алексей Блохин выиграл первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолютном зачёте
21 января 2019
Алексей Блохин выиграл первый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью в абсолютном зачёте 2
Соревнования по зимнему дрифту пройдут в Пскове 26 января
21 января 2019
Соревнования по зимнему дрифту пройдут в Пскове 26 января
Артур Акавов о бое за чемпионский пояс: К сожалению, я не смог подобрать ключи к Андраде
21 января 2019
Артур Акавов о бое за чемпионский пояс: К сожалению, я не смог подобрать ключи к Андраде
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
20 января 2019
Псковичка в составе сборной России вышла в финал хоккейного турнира «Mrs. HOCKEY INVITE»
Сборная России с участием хоккеистки из Пскова, поехавшей на турнир благодаря Михаилу Ведерникову, обыграла команду США
19 января 2019
Сборная России с участием хоккеистки из Пскова, поехавшей на турнир благодаря Михаилу Ведерникову, обыграла команду США 1

Идет загрузка...