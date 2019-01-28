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Общество

Федеральный судья требуется в Дновском районе

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакансии на должность федерального судьи Дновского районного суда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в регионе.

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются с 25 января по 25 февраля в управлении судебного департамента в Псковской области (Псков, улица Розы Люксембург, 19, кабинет № 8).Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: 54-12-40, 57-10-07.   

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