Американский беспилотник провёл разведку у границ Псковской области

22:06, 28 января 2019, ПАИ

Американский беспилотник-разведчик замечен у границ Псковской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что к северу от Калининградской области в воздушном пространстве Литвы выполнял задание стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. После этого разведывательный беспилотник продолжил полет вдоль границ Псковской и Ленинградской областей.

Кроме того, одновременно с ним вблизи морских границ Калининградской области в небе над Балтикой совершал полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Как сообщило Минобороны РФ, на его перехват в воздух поднимался истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

Также стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение порядка трех часов курсировал вблизи границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.