Депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков награждён грамотой губернатора Псковской области

22:15, 14 июня 2026, ПАИ

Грамотами президента РФ Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова награждены псковские общественные деятели. В честь Дня России глава региона вручил государственные, ведомственные и региональные награды. В числе награждаемых были заслуженный работник культуры Псковской области Анна Дмитриева и депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков, сообщается в канале администрации Пскова в мессенджере МАХ.

Анна Дмитриева была удостоена почётной грамоты президента Российской Федерации за силы и старания, которые она не одно десятилетие посвящала сфере псковской культуры: мероприятиям, фестивалям, концертам.

Труды Григория Стороненкова отмечены почётной грамотой губернатора Псковской области.

«Многим Григорий Иванович известен как чуткий, профессиональный, болеющий душой за своих жителей человек. Отметим, что ТОС в округе № 12 действительно одно из самых активных у нас в городе!» – отметили в администрации.