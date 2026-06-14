За осквернение Вечного огня грозит наказание: псковская полиция выступила с предупреждением

23:47, 14 июня 2026, ПАИ

Об ответственности за осквернение, уничтожение и повреждение памятников, установленных в память и в честь защитников Отечества, напомнили псковичам в УМВД России по региону.

В управлении отметили, что на территории Псковской области находится большое количество памятников, мемориальных сооружений, установленных в память и в честь защитников Отечества. Гражданам следует знать о надлежащем поведении на территории этих мест.

Так, под осквернением понимается совершение безнравственных, циничных и оскорбительных действий (к примеру, нанесение надписей и рисунков, обливание краской либо нечистотами, выброс мусора, расклейка листовок и т. д., поджигание сигарет от Вечного огня, танцевальные движения на мемориальных кладбищах).

Эти деяния могут образовать состав как административно наказуемого хулиганства, так и уголовно наказуемого. Уголовный кодекс РФ содержит также ряд специальных норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в указанной сфере.

«Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями акта вандализма или осквернения памятника, немедленно сообщите об этом в дежурную часть полиции», – призвали псковичей.