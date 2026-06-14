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Александр Козловский: Лёгкая промышленность – это сфера, объединяющая людей труда и высокой ответственности

Работников и ветеранов лёгкой промышленности поздравил с профессиональным праздником депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ

Он подчеркнул, что эта отрасль объединяет людей труда, мастерства и высокой ответственности. Благодаря профессионализму, преданности делу и стремлению к качеству создаётся продукция, которая востребована и служит людям, укрепляя экономику региона и страны.

В этот день Александр Козловский также поздравил коллектив Псковской швейной фабрики «Славянка», которая в этом году отмечает своё 81-летие.

«От всей души поздравляю генерального директора фабрики Елену Александровну Косенкову, работников и ветеранов предприятия с этой знаменательной датой», – написал депутат Госдумы РФ.

«Желаю всем работникам лёгкой промышленности крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваш труд всегда будет востребованным, а результаты работы приносят заслуженную гордость и уважение! С праздником!» – заключил он.

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