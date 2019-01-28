Иван Цецерский поздравил псковичку с 75-ой годовщиной снятия блокады Ленинграда

22:15, 28 января 2019, ПАИ

28 января глава Пскова Иван Цецерский поздравил псковичку, жительницу блокадного Ленинграда Зинаиду Горожанову с 75-летием со дня полного снятия блокады с Ленинграда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города пожелал ветерану долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости и оптимизма и вручил Зинаиде Горожановой цветы и памятный подарок.

Зинаида Горожанова поделилась своими воспоминаниями о жизни в блокадном городе, о трудностях, с которыми ей и её семье приходилось сталкиваться в годы войны.

Зинаида Горожанова родилась в Ленинграде, работала в госпитале, потом - на футлярной и кондитерской фабриках. Позднее переехала в Псков, вышла замуж. В Пскове работала в общепите, в областной больнице в административно-хозяйственной части, в судебно-медицинской экспертизе.