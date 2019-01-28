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Общество

Соблюдать пожарную безопасность в бане призывает псковичей МЧС

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые стоит выполнять при эксплуатации банной печи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа.

Необходимо следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты.

«Кроме того, в погоне за жарким паром, не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно», – отметили в пресс-службе.

В региональном ведомстве также добавили, что не стоит забывать и про то, что в бане нельзя пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра.

В случае возникновения пожара незамедлительно необходимо позвонить в пожарную охрану по телефонам «01», «101», «112».

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