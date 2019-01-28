Минздрав РФ предложил разрешить ввоз гашиша для исследований

22:38, 28 января 2019, ПАИ

Минздрав России предложил разрешить ввоз гашиша и марихуаны на территорию страны для научных исследований и испытаний. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В ведомстве предлагают разрешить ввозить в Россию по 50 граммов гашишного масла, 300 граммов гашиша и 1,1 килограмма марихуаны ежегодно. Кроме того, квоту на ввоз их действующего психоактивного вещества тетрагидроканнабинола (все его изомеры) предлагается увеличить с 10 до 300 граммов.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас оборот этих веществ разрешен только для целей оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельностей​. При этом в медицинских целях их использование запрещено. Однако, по данным экспертов Минздрава, эта тема активно обсуждается на площадках Всемирной организации здравоохранения, комиссии ООН по наркотическим средствам и Международного комитета по контролю над наркотиками.

Отмечается, что сейчас в ряде стран препараты с каннабиоидами уже разрешены к медицинскому применению. В Минздраве считают, что в России также нужно запустить «научные исследования ‎и испытания, в том числе по изучению наркоманического потенциала» таких препаратов. Их проведение потребует разрешить ограниченный ввоз наркотических средств, добавляется в пояснительной записке.