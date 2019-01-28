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Общество

Бесплатные юридические консультации могут получить псковичи в областной библиотеке на улице Вокзальной

В Псковской областной универсальной научной библиотеке (Псков, улица Вокзальная, 48, вход со двора) все желающие могут получить бесплатную юридическую консультацию, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

«Это хорошая возможность лично обсудить сложности, детали дела. В Центре социальной, деловой и правовой информации библиотеки подобрать нормативно-правовые документы, примеры из судебной практики», - отметили в библиотеке.

На прием к юристу можно записаться по телефону (8112) 72-83-98 или в личном кабинете пользователя через вкладку «Запись к юристу», заполнив форму.

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