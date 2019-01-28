Турнир по хоккею среди учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области прошёл в Идрице

23:02, 28 января 2019, ПАИ

В минувшие выходные на ледовой площадке ИК-3 (Идрица) среди учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошел турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие три команды, состоящие из представителей пяти учреждений.

Открыл турнир первый заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Поприветствовав участников соревнований и пожелав успехов, он провел инструктаж и озвучил результаты проведенной ранее жеребьевки. «Виктор Леонов является не только главным инициатором спортивного мероприятия, игроком турнира, но и основоположником создания на территории ИК-3 ледового катка, пользующегося популярностью у всех жителей поселка», - отметили в ведомстве.

По итогам выступлений победу в турнире одержала команда аппарата Управления, второе место у команды ИК-2, ИК-4, СИЗО-2, а третье – заняла команда ИК-3 и ИК-6.

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Призеры соревнований получили – дипломы и памятные подарки.

Лучшим игроком турнира стал Владислав Леонов, выступающий за команду УФСИН. Лучшим бомбардиром стал Антон Титов (команда ИК-3 и ИК-6). А лучшим вратарем был признан Михаил Яковлев (сборная команда УФСИН).