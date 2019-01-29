День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается в мире 29 января

11:00, 29 января 2019, ПАИ

День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается в мире 29 января, в годовщину принятия Делийской декларации. Об этом сообщает calend.ru.

Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с момента принятия данной декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник.

В настоящее время многие страны мира имеют на своем вооружении ядерное оружие, но применение его запрещено. Это связано с событиями 1945 года, когда на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены две бомбы, унесшие многие жизни, а последствия этих событий отражаются до сих пор.

Две крупные мировые державы – СССР и США – еще в 1953 году договорились о моратории на испытания ядерного оружия в атмосфере. Однако Советский Союз вновь начал испытания в 1961 году, а через год - и США. Тогда в 1963 году комиссия ООН по разоружению подготовила договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который подписали более 100 государств-членов ООН, в том числе СССР и США. В 1968 году был открыт к подписанию еще и договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает владеть ядерным оружием всем странам, кроме пяти ядерных держав (Россия, США, Великобритания, КНР и Франция). К середине 1990-х годов его ратифицировали все пять ядерных держав, а всего подписали 181 государство. В числе 13 стран, не подписавших договор, – Израиль, Индия, Пакистан и Бразилия. В 1995 году этот договор был продлен на неопределенный срок.