Уделить внимание домашним животным советует 29 января народный календарь

09:00, 29 января 2019, ПАИ

Петр-полукорм отмечается по народному календарю 29 января, пишет calend.ru.

Первую часть своего названия день получил в честь апостола Петра — одного из учеников Иисуса Христа. Эту дату церковь выбрала для поклонения честным веригам святого Петра — известной христианской реликвии. Под веригами понимаются цепи, которыми, по преданию, апостола Петра сковывали во время ареста в 42 году.

В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить. По этому поводу говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас»; «От Петра-полукорма — половина зимнего корма». Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота.

C прозвищем Петра были связаны и другие приметы. Например, проверяли, сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было более половины от изначального запаса, это предвещало урожай будущим летом. Примета дала рождение такой поговорке: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синец и звонец — хлебу конец». Употребляли ее не в сам Петров день, а раньше — при продаже выращенного льна. Это означало следующее. Метла и кострика (продукты льноводства), как товар малоценный, не обещали больших барышей, и денег, вырученных от их продажи, хватало на покупку хлеба только до дня Петра-полукорма. Синий лен (синец) и лен-звонец сулили плохой торг, а следовательно, голодную жизнь.

Существовали и приметы на погоду. В южных районах говорили: «На Петра вериги, трутся крыги». Крыги — это льдины, а поговорка означала начало ледохода. По другим приметам, если в этот день ветер дует с северной стороны — быть морозу. В то же время мороз в Петров день — предвестник летней жары.