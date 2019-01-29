Расширить критерии реестра проблемных объектов долевого строительства предложит Минстрою «Единая Россия»

09:24, 29 января 2019, ПАИ

Расширить критерии включения в реестр проблемных объектов долевого строительства предложит Минстрою РФ депутат Госдумы, руководитель профильной рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» Александр Якубовский. Соответствующие предложения будут в ближайшее время направлены на имя главы профильного ведомства Владимира Якушева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

«На основе обратной связи от дольщиков, после анализа результатов сверки реестров проблемных объектов в регионах, будут сформированы предложения по изменениям критериев включения объектов в реестр в рамках исполнения поручения Президента. Подготовленные предложения будут направлены в Минстрой РФ. Также наша ближайшая задача – анализ регионального законодательства в области формирования региональных реестров», – заявил Александр Якубовский.

По его словам, складывается ситуация, когда регион или муниципалитет должен включить тот или иной объект в реестр проблемных по определенным критериям. «Однако зачастую объекты не попадают в реестр из-за нежелания региональных или муниципальных властей, которые фактически пытаются замалчивать масштабы проблемы. В этой связи Рабочая группа будет настаивать на пересмотре критериев попадания жилых объектов в реестр проблемных», – рассказал Якубовский.

«В реестр сейчас попадают далеко не все объекты, и как следствие, механизм их достройки зачастую не прорабатывается. Между тем, таких объектов, продажи квартир в которых велись не по договорам долевого участия, большое количество. Из-за этого у нас и идет постоянное расхождение в данных рабочей группы и Министерства строительства и ЖКХ», – отметил он, добавив, что с целью выявления всех проблемных объектов строительства рабочая группа ПГС по защите прав дольщиков проведет выездные мониторинги в регионах, а также обсудит с представителями субъектов РФ выработку «дорожных карт» по решению проблем дольщиков.

Кроме того, по словам Якубовского, серьезной оценки требует тот факт, что 103 застройщика, которым ранее страховые компании отказывали в страховании деятельности ввиду их проблемности, теперь находятся в списке аккредитованных Дом.РФ. «В связи с этим возникают сомнения в добросовестности данных компаний, которые могут воспользоваться переходом страховых полномочий в Фонд защиты прав дольщиков. Полагаю, не просто так страховщики отказывали определенным компания в страховании. Благо, есть возможность и готовность обмена опытом со стороны экспертов страхового рынка по аудиту застройщиков как по основаниям для отказа, так и по дальнейшему мониторингу процесса строительства», – сказал парламентарий.

Еще одна проблема, требующая решения – нехватка документов, необходимых для завершения строительства проблемных объектов, продолжил он. Как заметил Якубовский, зачастую бывает, что при вопросе о достройке домов прежняя компания-застройщик все свои разрешительные документы, в том числе разрешительные условия и проектно-сметную документацию, либо просто уничтожает, либо начинает препятствовать их передаче. «И тем самым дольщики фактически не могут продлить разрешение на строительство. Здесь необходимо понимать позицию Минстроя, потому что для таких объектов, на мой взгляд, продление разрешения на строительство должно быть в облегченном порядке», – считает руководитель рабочей группы.

Напомним, в рамках заседания рабочей группы Госдумы по правам обманутых дольщиков замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал о текущей ситуации с дольщиками в регионах. В частности, он сообщил, что в 17 субъектах России на сегодняшний день отсутствуют проблемные объекты, а всего в 68 субъектах в реестр включено 894 проблемных объектов.