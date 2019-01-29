Штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа предложили в Госдуме

09:47, 29 января 2019, ПАИ

В России планируется штрафовать жителей за отказ ставить счетчики газа. Как пишет РИА Новости, соответствующую инициативу предложил глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.

От ответственности, таким образом, освобождаются компании-поставщики, в частности «Газпром». По словам Павла Завального, до 2012 года все потребители газа в России должны были поставить счетчики, и если этого не произошло, то ответственность лежала на поставщике. За этот период не были установлены около 1,2 млн счетчиков.

На данный момент компании поставили 800 тысяч счетчиков, остальные поставить не смогли, «потому что потребитель не допустил их к установке».