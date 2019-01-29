Больной шизофренией житель Палкинского района лишился водительских прав по иску прокуратуры

12:14, 29 января 2019, ПАИ

По иску прокурора суд лишил жителя Палкинского района водительских прав в связи с наличием медицинских противопоказаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что мужчина, состоящий на диспансерном учете у врача-психиатра с диагнозом «Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство», имел действующее водительское удостоверение.

Вместе с тем, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства внесены в Перечень противопоказаний к управлению транспортными средствами, так как ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, нарушает права неопределенного круга лиц на безопасные условия движения по дорогам Российской Федерации.