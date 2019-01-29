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Общество

Число поддельных купюр номиналом две тысячи рублей растёт в России

Количество подделываемых банкнот номиналом в две тысячи рублей выросло в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

В регуляторе уточнили, что в оборот новые купюры ввели в октябре 2017 года, а первые фальшивки обнаружились уже в 2018 году. К декабрю их количество выросло до 384.

По информации Госзнака, подобная тенденция объясняется постепенным вхождением денег указанного номинала в оборот. В общей массе поддельных знаков их доля составляет всего 1%.

В Банке России отметили, что 41% из числа выявленных в прошлом году ненастоящих купюр номиналом две тысячи рублей банки самостоятельно обнаружили и передали в органы внутренних дел.

Общее число поддельных рублевых банкнот, которые обнаружили финансовые организации в прошлом году, составило около 38,5 тысяч штук. Также известно, что в основном фальшивомонетчики пытаются сбыть подделки через розничные сети, рынки и магазины.

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