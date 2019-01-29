С вопросами начисления пенсий, качества воды и реконструкции памятников разбиралась Елена Бибикова в Себежском и Опочецком районах

10:03, 29 января 2019, ПАИ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова провела прием граждан в Себежском и Опочецком районах. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, жители обратились к Елене Бибиковой с вопросами порядка начисления пенсий, качества воды в многоквартирных домах, реконструкции памятников архитектуры, в частности, здания Опочецкого краевого музея, организации дома детского технического творчества.

На ряд вопросов разъяснения были даны в ходе приема. Оперативно удалось решить вопрос обеспечения льготными лекарственными средствами, необходимые препараты будут доставлены в муниципальные аптеки в ближайшие дни.

Актуальными остаются вопросы жителей населенных пунктов в границах особо охраняемой природной территории федерального значения «Национальный парк «Себежский», где имеются существенные ограничения в землепользовании. Для урегулирования проблем, связанных с хозяйственным использованием этих земель, с оформлением права собственности и аренды, создана рабочая группа при губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове.

Все вопросы, поступившие сенатору в ходе приема, будут внимательно изучены. Необходимые запросы будут направлены в соответствующие структуры федерального и регионального уровня.

В ходе рабочей поездки Елена Бибикова также посетила Региональный ресурсный центр сопровождения образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, организованный на базе Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната. Здесь педагогам образовательных учреждений Псковской области оказывают методическую и консультационную помощь по вопросам специального и инклюзивного образования особенных детей. Перед учителями ставят задачу по составлению индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

В школе-интернате созданы максимально комфортные условия для всестороннего воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями, в особенности для получения допрофессионального образования. Здесь в столярных мастерских мальчики овладевают мастерством столяра, девочки учатся на портних и многие из них после идут работать по специальности.

По мнению Елены Бибиковой, профессиональная подготовка является важным условием социальной адаптации детей с ограниченными возможностями и ключевым направлением реализации программы «Десятилетие детства».

Также сенатор ознакомилась с работой средней общеобразовательной школы в поселке Идрица Себежского района по обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов.