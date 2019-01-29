Три человека пострадали в ДТП в Пскове 28 января

09:53, 29 января 2019, ПАИ

28 января на территории Псковской области были зарегистрированы 2 ДТП, в которых три человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

В частности, в 8:00 в Пскове у дома № 64 на улице Леона Поземского 44-летний водитель «Хендай Санта Фэ» сбил 10-летнего мальчика и 30-летнюю женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходов госпитализировали.

В 19:10 у дома № 40а на улице Коммунальной 35-летний водитель «Ауди-100», перестраиваясь, врезался в «Ладу Гранту», которой управляла 21-летняя девушка. После чего «Лада» столкнулась с «Шевроле Клан», за рулем которой находился 58-летний мужчина. Девушку с полученными травмами госпитализировали.