В 2018 году в сетях «Псковэнерго» выявлено хищений электроэнергии на 46 млн рублей

10:00, 29 января 2019, ПАИ

За 2018 год в сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» было выявлено 684 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Как сообщили в Управлении реализации услуг предприятия, суммарный объем зафиксированного неучтенного энергопотребления достиг 13,5 млн кВтч на общую сумму 46 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Из 684 случаев - 599 касались различного рода вмешательства в работу приборов учета (безучетное потребление) и 85 - самостоятельного подключения к электросетям без договора с энергоснабжающей организацией (бездоговорное потребление).

Для обнаружения нечестных потребителей в рамках реализации программы по снижению потерь в сетях специалисты филиала «Псковэнерго» и ОАО «Псковэнергоагент» регулярно проводят совместные рейды во всех районах области. «Очаги потерь» выявляются на основе балансов технического учета, замеров нагрузок, анализа фактических оплат потребителей и иных методов. Все существующие способы хищения электроэнергии энергетики выявляют с помощью современных приборов и инструментов, даже не заходя в дом к абоненту.

По данным службы безопасности «Псковэнерго», к административной ответственности с начала года были привлечены 110 жителей региона. Эти абоненты похищали электроэнергию различными способами - путем срывов пломб или установки магнитов на приборы учета, которые блокируют работу счетного механизма, наброса проводов на линии электропередачи, а также разделки вводных кабелей и подключения розетки до приборов учета. Во всех случаях за неучтенную электроэнергию недобросовестным потребителям пришлось заплатить не по показаниям прибора учета, а по специальной расчетной методике согласно действующему законодательству. Кроме того, всем им было назначено административное наказание в виде штрафа до 10 тыс. рублей. В итоге начисленные к обязательной оплате суммы в разы больше, чем они заплатили бы за «сэкономленное» электропотребление.

К примеру, жительнице деревни Носково Великолукского района придется заплатить 115 тыс. рублей за безучетное потребление электроэнергии. В декабре при проверке приборов учета энергетики обнаружили на фронтоне ее дома присоединенный к вводным изоляторам посторонний кабель, от которого было запитано все электрооборудование, минуя счетчик. Почти во столько же – более чем в 97 тыс. рублей обошлось «бесплатное» электричество для одной из дачниц с/т Сады Высоцкие в Псковском районе, у которой в ходе проверки на приборе учета был обнаружен неодиомовый магнит. В результате вмешательства во внутреннее устройство счетчик не учитывал потребляемые энергоресурсы.

Вместе с тем, «Псковэнерго» напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Как правило, люди, которые воруют электроэнергию, не задумываются о ее экономии. Они используют этот ресурс для отопления своих домов и квартир, перегружая электрические сети. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии псковичи могут сообщать по телефону доверия «Псковэнерго»: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.