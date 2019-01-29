0
12:27
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70%
12:24
О школе ганзейского волонтера расскажет гость ПАИ-live в 14:00
10:39
Людмила Цишковская: Чем больше людей будет замотивировано премией «Народное признание», тем ярче будет жить общество
09:34
Фотолетопись блокадного Ленинграда могут увидеть в небе жители Псковской области
22:50
Бесплатные юридические консультации могут получить псковичи в областной библиотеке на улице Вокзальной
20:37
Студенческие годы вспоминали в Псковском Красном Кресте
18:14
Наталья Плявинская: Премия «Народное признание» поощряет благородные поступки и инициативы в интересах региона
Еще новости
Общество

Тысячерублевую «фальшивку» изъяли полицейские в Великих Луках

28 января в одном из финансовых учреждений Великих Лук сотрудники полиции изъяли тысячерублевую банкноту с признаками подделки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По имеющимся сведениям, «фальшивка» поступила в выручке одного из городских магазинов. По данному факту полиция проводит проверку.

В связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков:

- постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюр;

- незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление;

- если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку);

- ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции;

- в случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации;

- категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70%
29 января 2019
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70%
О школе ганзейского волонтера расскажет гость ПАИ-live в 14:00
29 января 2019
О школе ганзейского волонтера расскажет гость ПАИ-live в 14:00
Людмила Цишковская: Чем больше людей будет замотивировано премией «Народное признание», тем ярче будет жить общество
29 января 2019
Людмила Цишковская: Чем больше людей будет замотивировано премией «Народное признание», тем ярче будет жить общество 2
Фотолетопись блокадного Ленинграда могут увидеть в небе жители Псковской области
29 января 2019
Фотолетопись блокадного Ленинграда могут увидеть в небе жители Псковской области
Бесплатные юридические консультации могут получить псковичи в областной библиотеке на улице Вокзальной
28 января 2019
Бесплатные юридические консультации могут получить псковичи в областной библиотеке на улице Вокзальной
Студенческие годы вспоминали в Псковском Красном Кресте
28 января 2019
Студенческие годы вспоминали в Псковском Красном Кресте
Наталья Плявинская: Премия «Народное признание» поощряет благородные поступки и инициативы в интересах региона
28 января 2019
Наталья Плявинская: Премия «Народное признание» поощряет благородные поступки и инициативы в интересах региона
Режиссер Михаил Заец: Мне приятно работать с псковскими актерами
28 января 2019
Режиссер Михаил Заец: Мне приятно работать с псковскими актерами 1

Идет загрузка...