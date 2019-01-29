Тысячерублевую «фальшивку» изъяли полицейские в Великих Луках

10:19, 29 января 2019, ПАИ

28 января в одном из финансовых учреждений Великих Лук сотрудники полиции изъяли тысячерублевую банкноту с признаками подделки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По имеющимся сведениям, «фальшивка» поступила в выручке одного из городских магазинов. По данному факту полиция проводит проверку.

В связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков:

- постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюр;

- незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление;

- если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку);

- ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции;

- в случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации;

- категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.