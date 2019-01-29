Бензопилу и электрорубанок украл безработный из дома в локнянской деревне

10:07, 29 января 2019, ПАИ

С 10 по 15 января в деревне Прискуха Локнянского района из дома неизвестный украл бензопилу и электрорубанок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, вором оказался 31-летний безработный местный житель. Ущерб от кражи составил 10 тысяч рублей.

Кроме того, с 23 по 28 января в деревне Заболотье Великолукского района 54-летняя безработная местная жительница украла из чужого дома 12 тысяч рублей. Она дала признательные показания, возбуждено уголовное дело.