95 случаев кишечных инфекций выявлены в Псковской области за минувшую неделю

13:25, 29 января 2019, ПАИ

С 21 по 27 января в Псковской области зарегистрированы 95 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, из них 38 - в городе Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОКИ не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

Сотрудники управления составили 17 протоколов об административных правонарушениях. Выданы 7 предписаний об устранении нарушений и 2 представления.