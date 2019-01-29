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Общество

95 случаев кишечных инфекций выявлены в Псковской области за минувшую неделю

С 21 по 27 января в Псковской области зарегистрированы 95 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, из них 38 - в городе Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОКИ не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

Сотрудники управления составили 17 протоколов об административных правонарушениях. Выданы 7 предписаний об устранении нарушений и 2 представления.

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