«Песни странствующего подмастерья» услышат псковичи в исполнении солиста Мариинского театра 1 февраля

13:33, 29 января 2019, ПАИ

1 февраля в 19:00 в Пскове в БКЗ филармонии состоится концерт Псковского симфонического оркестра «Великие романтики». В программе, кроме других произведений, прозвучат «Песни странствующего подмастерья» австрийского композитора Густава Малера в исполнении солиста Академии молодых певцов Мариинского театра Ярослава Петряника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ярослав Петряник - выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. С 2013 года он является солистом Академии молодых певцов Мариинского театра. На первом февральском концерте псковские зрители услышат четыре песни для голоса с оркестром на стихи самого Малера, которые тот написал в возрасте 24 лет.

Также впервые в Пскове на этом же концерте прозвучит одно из сочинений Эдуарда Элгара «Sospiri» («Воздух»), адажио для струнного оркестра и арфы. А закончит вечер симфония Яна Сибелиуса - его Скрипичный концерт. Солист - Михаил Почекин (скрипка, Москва).

Программа концерта:

Э. Элгар «Sospiri». Адажио для струнного оркестра и арфы.

Г. Малер «Песни странствующего подмастерья».

Я. Сибелиус Концерт для скрипки с оркестром.

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте филармонии.