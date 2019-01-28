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Спорт

«Бронзу» завоевали великолучане на турнире по мини-футболу в Санкт-Петербурге

Великолукская команда «Экспресс» завоевала «бронзу» на II этапе Всероссийских соревнований «Оргхим-первенство России по мини-футболу (футзалу) среди 16 команд игроков 2005-2006 годов рождения» в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщается на сайте спортивной школы «Экспресс», турнир состоялся в Санкт-Петербурге.  

В матче за третье место великолучане победили архангельский «Водник» со счётом 2:0. Всего на турнире «Экспресс» провёл 6 матчей, в которых были забиты 18 мячей и 4 пропущены.

Лучшим вратарем турнира был признан великолукский голкипер Сергей Костюк, награжденный дипломом и памятным подарком.

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