Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области

18:04, 29 января 2019, ПАИ

В феврале в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, температурный фон ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а месячная сумма осадков может составить 80-120% от нормы.

В первой половине месяца ночные температуры прогнозируются в пределах от -5 до -10 градусов с понижением в отдельные ночи до -15 градусов. Дневные температуры ожидаются от -1 до -6 градусов.

Во второй половине февраля ночные температуры прогнозируются в пределах от -2 до -7 градусов, в отдельные ночи понижение составит до -10 градусов. Дневные температуры ожидаются от -4 до +1 градуса. В течение месяца высока вероятность оттепелей при температуре от 0 до +2 гр. С. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

При неустойчивом температурном фоне и смене фронтов атмосферного давления возможно усиление ветра до 15-18 м/сек, с осадками в виде снега, мокрого снега, что может вызвать гололедные явления на ЛЭП и привести к обрывам проводов и нарушениям в работе объектов ЖКХ, падению деревьев и гололедице на автодорогах.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах в феврале прогнозируются ниже среднемноголетних многолетних значений для зимнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки не ожидается. На водоемах может сохраниться ледостав.