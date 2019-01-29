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Михаил Ведерников и митрополит Тихон обсудили со Сергеем Степашиным восстановление псковских святынь

29 января в центре Императорского православного палестинского общества (ИППО) состоялась встреча председателя общества Сергея Степашина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и действительным членом ИППО, председателем Патриаршего совета по культуре митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, стороны обсудили ряд актуальных вопросов по восстановлению святынь на Псковской земле и организации паломничества.

Также речь шла о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии по линии Императорского православного палестинского общества и перспективных совместных проектах.

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