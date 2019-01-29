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Общество

До +1 поднимется температура воздуха в Псковской области 30 января

30 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в течение суток составит от -4 до +1 градусов.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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