До +1 поднимется температура воздуха в Псковской области 30 января
30 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в течение суток составит от -4 до +1 градусов.
Ожидается ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление - низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.