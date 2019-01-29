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Общество

На 15 тысяч оштрафовал суд псковича за покупку амфетамина

Штраф в размере 15 тысяч рублей получил 20-летний молодой человек за приобретение амфетамина в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Суд установил, что в середине октября 2018 года днем молодой человек незаконно приобрел у неустановленного лица амфетамин массой 0,85 грамма (в значительном размере) для личного потребления. Наркотик он хранил при себе. В этот же день сотрудники полиции задержали злоумышленника. При его личном досмотре и был обнаружен, а затем изъят амфетамин.

В ходе судебного заседания подсудимый сознался в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере). Псковский городской суд признал его виновным в совершении данного преступления.

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