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Общество

80 псковичей пройдут обучение в последнем наборе школы ганзейского волонтера

80 человек пройдут обучение в последнем наборе школы ганзейского волонтёра. Занятия для них начнутся сегодня, 29 января, сообщила заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой в эфире проекта ПАИ-live.

По ее мнению, обучающихся могло быть и больше, если бы не ограничили прием. «Желающих много, и это приятно», – сказала Олеся Назарой.  Она отметила, что в их число входят, в основном, обучающиеся в 10-11 классах и на 1 курсах университетов. «Рабочая молодежь тоже есть, но не в таком количестве. Девушек больше», –добавила Олеся Назарой.

Она напомнила, что летом состоятся 39-е Международные Ганзейские дни в Пскове и приедет большое количество иностранных гостей, делегатов. По словам Олеси Назарой, в рамках фестиваля в Псков приедут порядка 100 участников «Молодой Ганзы» - молодые люди от 15 до 26 лет. Поэтому, пояснила она, одно из направлений в школе ганзейских волонтёров именно работа с участниками «Молодой Ганзы».

Заместитель директора Псковского городского молодежного центра сообщила, что в апреле обучение закончится тестированием, успешно его прошедшие получат сертификат волонтера.

Олеся Назарой подчеркнула, что Ганза – это событийное мероприятие, и волонтеры «потом останутся с готовой информацией».

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