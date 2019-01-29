Условный срок получила петербурженка за кражу более 300 тысяч рублей у больной псковички

17:38, 29 января 2019, ПАИ

2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год получила 57-летняя жительница Санкт-Петербурга за кражу денег у псковички в крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Суд установил, что в июле 2018 года подсудимая, ухаживая за больной по месту её проживания, украла из ящика комода в спальне 322 тысяч рублей.

Псковский городской суд признал петербурженку виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере). Приговор суда не вступил в законную силу.