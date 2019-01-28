На полгода отправился в тюрьму грузин за незаконное пересечение госграницы в Невельском районе

17:52, 29 января 2019, ПАИ

Гражданин Грузии получил полгода тюрьмы за незаконное пересечение государственной границы в Невельском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, находясь в Грузии и не имея действительных оснований для въезда в РФ, иностранец решил следовать транзитом через Украину и Белоруссию в Россию. Он рассчитывал трудоустроиться в Москве.

В региональном ведомстве отметили, что мужчина осознавал, что между Россией и Грузией установлен визовый режим, а за незаконное пересечение государственной границы предусмотрена уголовная ответственность. Несмотря на это, он осознанно пошел на преступление.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали иностранца, когда он следовал через границу пешком вдоль железнодорожного полотна в целях обхода места несения службы пограничников.

В ходе дознания и в судебном заседании иностранец полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Также было установлено, что осужденный ранее уже был судим. В 2016 году Тверской районный суд Москвы приговорил его к 1 году лишения свободы за грабеж, что Невельский районный суд учёл, как обстоятельство, отягчающее наказание за вновь совершенное преступление.

Отбывать наказание грузину предстоит в исправительной колонии строго режима.

Помимо этого, за совершение аналогичного преступления Пыталовский районный суд привлек к уголовной ответственности 27-летнего жителя Австрии. Ему суд назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.