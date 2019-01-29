Роструд: Почти у 15 тысяч работников задержали зарплату в 2018 году в Псковской области

17:05, 29 января 2019, ПАИ

В 119 хозяйствующих субъектах в отношении 14 тыс. 898 работников выявлены случаи задержки заработной платы в 2018 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственной инспекцией труда в Псковской области. По результатам проведенных проверок была выплачена задержанная заработная плата 14 тыс. 898 работникам.

Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы составила 159 млн 832 тыс. 300 рублей.

Региональный Роструд в прошлом году провел 1 тыс. 459 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства и требований охраны труда. В том числе проверено 62 индивидуальных предпринимателя, 178 государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Из общего числа проверок 113 проведены в соответствии с ежегодным Планом проведения проверок. По обращениям граждан проведено 1 тыс. 220 проверок, выездных проверок – 227, а также 89 проверок совместно с другими органами государственного контроля.

В ходе проверок выявлено 1 тыс. 622 нарушения. Из общего количества выявлено нарушений по вопросам соблюдения установленного порядка проведения специальной оценки условий труда – 165, проведения медосмотров работников – 286, оформления трудового договора – 219, оплаты труда – 349, обучения и инструктирования работников по охране труда – 199, по вопросам охраны труда – 73, обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты – 18, и другие.

Должностные лица инспекции труда вынесли 715 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа и 476 предупреждений. Выдано 349 предписаний об устранении нарушений.

219 протоколов направлено в суд для привлечения к административной ответственности лиц, виновных в совершении административных правонарушений. Также было направлено 75 запросов органов прокуратуры о выделении специалистов ГИТ для проведения совместных надзорных мероприятий.

250 работников было отстранено от работы в связи с непрохождением подготовки по охране труда. По требованию госинспекторов оформлено 50 трудовых договоров. Рассмотрено 17 исковых заявлений в судах с участием госинспекторов труда.