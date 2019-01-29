0
18:05
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
18:04
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
17:58
Молодая гвардия Ганзы
17:56
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»
17:27
Сгоревшую крышу дома в селе Славковичи Порховского района отремонтируют до 1 марта
15:39
Первые роженицы поделились впечатлениям от пребывания в новом здании Псковского перинатального центра
14:17
Рецензия кинообозревателя ПАИ вошла в дайджест сайта «Афиша»
Еще новости
  • Коротко
Общество

О постановках русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра узнают псковичи на лекции 9 февраля

9 февраля в 16:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля пройдет лекция доцента ГИТИСа Анны Степановой «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Лекция посвящена театру Эфроса и театру Крымова, преемственности и различию, сопоставлению двух важных периодов новейшей истории русской сцены — недавнего прошлого и современности», - отметили организаторы.

Анна Степанова — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории театра России ГИТИСа. Преподает с 1980 года. С 1998 по 2001 год — проректор Независимой школы кино и ТВ. С 2004 по 2005 год — заведующая кафедрой творчества Факультета истории искусств Российского Государственного Гуманитарного университета (РГГУ). С 2001 по 2007 год — ректор Школы кино и ТВ АНО «Интерньюс». С 2008 по настоящее время — в магистратуре Театрально-культурного центра имени В. Э. Мейерхольда ведет семинар по современной драматургии и театру. Автор многочисленных статей, нескольких книг.

Вход на лекции и творческие встречи свободный, по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковского театра драмы (улица Пушкина, дом 13).  Время работы кассы – ежедневно, с 11:30 до 19:30. Перерыв – с 15:00 до 16:00.

Расписание лекций и творческих встреч:

9 февраля 2019
16:00, суббота Лекция «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра» Лектор – доцент ГИТИСа Анна Степанова

10 февраля, 13:00
Лекция «Пушкин в зарубежных экранизациях» Лектор – доцент Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатор российской секции ФИПРЕССИ Алексей Гусев

11 февраля, 14:00
Лекция «Советская послевоенная драматургия: магистральный сюжет» Лектор – доцент ГИТИСа, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев

13 февраля, 17:00
Лекция «Шекспир в современном театре» Лектор – зав. кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа Алексей Бартошевич

16 февраля, 12:00
Творческая встреча с писателем Валентином Курбатовым

16 февраля, 15:00
Лекция «Трагический модус художественности в «Борисе Годунове» Пушкина» Лектор – ректор Новосибирского театрального института Яна Глембоцкая

Кроме того, в период проведения фестиваля в галерее «ЦЕХ» будет работать выставка театрального художника Эмиля Капелюша. Экспозиция откроется в день открытия Пушкинского фестиваля 8 февраля в 18:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
29 января 2019
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
29 января 2019
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»
29 января 2019
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»
Сгоревшую крышу дома в селе Славковичи Порховского района отремонтируют до 1 марта
29 января 2019
Сгоревшую крышу дома в селе Славковичи Порховского района отремонтируют до 1 марта
Первые роженицы поделились впечатлениям от пребывания в новом здании Псковского перинатального центра
29 января 2019
Первые роженицы поделились впечатлениям от пребывания в новом здании Псковского перинатального центра
Рецензия кинообозревателя ПАИ вошла в дайджест сайта «Афиша»
29 января 2019
Рецензия кинообозревателя ПАИ вошла в дайджест сайта «Афиша»
Начался ПАИ-live с Олесей Назарой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
29 января 2019
Начался ПАИ-live с Олесей Назарой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Четверо детей родились за первые сутки в новом здании Псковского перинатального центра
29 января 2019
Четверо детей родились за первые сутки в новом здании Псковского перинатального центра

Идет загрузка...