О постановках русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра узнают псковичи на лекции 9 февраля

18:00, 29 января 2019, ПАИ

9 февраля в 16:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля пройдет лекция доцента ГИТИСа Анны Степановой «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Лекция посвящена театру Эфроса и театру Крымова, преемственности и различию, сопоставлению двух важных периодов новейшей истории русской сцены — недавнего прошлого и современности», - отметили организаторы.

Анна Степанова — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории театра России ГИТИСа. Преподает с 1980 года. С 1998 по 2001 год — проректор Независимой школы кино и ТВ. С 2004 по 2005 год — заведующая кафедрой творчества Факультета истории искусств Российского Государственного Гуманитарного университета (РГГУ). С 2001 по 2007 год — ректор Школы кино и ТВ АНО «Интерньюс». С 2008 по настоящее время — в магистратуре Театрально-культурного центра имени В. Э. Мейерхольда ведет семинар по современной драматургии и театру. Автор многочисленных статей, нескольких книг.

Вход на лекции и творческие встречи свободный, по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковского театра драмы (улица Пушкина, дом 13). Время работы кассы – ежедневно, с 11:30 до 19:30. Перерыв – с 15:00 до 16:00.

Расписание лекций и творческих встреч:

9 февраля 2019

16:00, суббота Лекция «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра» Лектор – доцент ГИТИСа Анна Степанова

10 февраля, 13:00

Лекция «Пушкин в зарубежных экранизациях» Лектор – доцент Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатор российской секции ФИПРЕССИ Алексей Гусев

11 февраля, 14:00

Лекция «Советская послевоенная драматургия: магистральный сюжет» Лектор – доцент ГИТИСа, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев

13 февраля, 17:00

Лекция «Шекспир в современном театре» Лектор – зав. кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа Алексей Бартошевич

16 февраля, 12:00

Творческая встреча с писателем Валентином Курбатовым

16 февраля, 15:00

Лекция «Трагический модус художественности в «Борисе Годунове» Пушкина» Лектор – ректор Новосибирского театрального института Яна Глембоцкая

Кроме того, в период проведения фестиваля в галерее «ЦЕХ» будет работать выставка театрального художника Эмиля Капелюша. Экспозиция откроется в день открытия Пушкинского фестиваля 8 февраля в 18:00.