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Общество

Участники акции-поездки «Всегда Великая Победа» возложили цветы к Вечному огню в Пскове

29 января участники акции-поездки «Всегда Великая Победа» почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев встретил участников поездки у Вечного огня и рассказал о том, как псковичи помогали осажденному Ленинграду и его жителям пережить страшные годы блокады, о знаменитом продовольственном обозе, отправленном из Партизанского края в феврале 1942 года.

Следующими городами, через которые пройдет маршрут акции-поездки, станут Великие Луки, Ржев и Волоколамск.

Добавим, что акциию-поездку «Всегда Великая Победа» проводит фонд сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир ради жизни» в дни празднования 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.

Отметим, что в рамках поездки с 24 по 31 января её участники, среди которых ветераны-блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей из 4 регионов России, посетят 11 городов воинской славы: Великий Новгород, Старая Русса, Колпино, Ломоносов, Кронштадт, Гатчина, Луга, Псков, Великие Луки, Ржев и Волоколамск, а также город-герой Санкт-Петербург.

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