Молодая гвардия Ганзы

17:58, 29 января 2019, ПАИ

В Пскове приступил к обучению крайний набор Школы ганзейского волонтёра, которая уже третий год готовит молодых людей для встречи иностранных делегатов в июне. В прямом эфире проекта ПАИ-live 29 января замдиректора городского молодежного центра Олеся Назарой рассказала об особенностях обучения, этико-пихологической составляющей, сколько волонтёров получат сертификаты и чем они займутся в дни Ганзы.

О составе школы

- Сегодня вечером стартуют занятия для очередного набора в ганзейской школе волонтера. Этот набор последний, больше волонтеров набирать на Ганзу не нужно?

- Относительно города - это не последний набор. Это последний набор для Молодежного центра и направления «Молодая Ганза». На всякий случай повторюсь, вдруг, кто-то не знает: в 2019 году с 27 по 30 июня к нам приедет большое количество делегатов и туристов, и это будут не только взрослые, но также и молодые люди в возрасте от 15 до 26 лет из городов Ганзейского союза. Численность их будет, предположительно, больше 100 человек. Так как все это иностранцы, а штат Молодежного центра ограничен в количестве и возможностях, мы организационно привлекаем волонтеров. Это сейчас принято делать в направлении событийного волонтерства.

- То есть волонтеры еще будут привлекаться, например, по линии Союза пенсионеров?

- В ПсковГУ также будет проходить обучение. Просто надо примерно представлять, какое большое количество туристов приедет в город и, естественно, волонтёрам нужно будет отвечать на какие-то вопросы, их нужно будет сопровождать, какие-то функциональные вещи выполнять, где-то помогать организовывать мероприятия.

- В этот раз вы набрали в школу 75 человек?

- Сегодня мы подбили заявки, и получилось 80 человек. Когда мы заканчиваем прием заявок, мы выкладываем список, и люди могут его посмотреть и что-то где-то обжаловать, доказать свое право на обучение. Так и получилось, в итоге у нас 80 человек в этом наборе.

- Это рекорд за три «призыва»?

- Да. В первый год было 40 человек, во второй - 60, и сейчас - 80. Я думаю, если бы мы не ограничили количество заявок, людей было бы намного больше. И это приятно. Остальных мы сориентировали на то, что по направлению волонтерства еще будет обучение, поэтому огорчаться не стоит. А конкретно для нужд молодежной Ганзы, я думаю, мы подошли как раз к нужной цифре.

- То есть, на этих теоретических 100 молодых гостей, которые в рамках Ганзы приедут, уже готовы 180 волонтёров?

- Да. В апреле обучение заканчивается тестированием и получением сертификатов. Из обучившихся ранее 100 человек не все получили сертификаты, они будут у нас во втором дивизионе. На основные позиции будут поставлены люди, которые получили сертификат. Это значит, что они посетили все занятия, что написали тест, не меньше, чем на половину вопросов ответили, и нам не страшно за них.

Почему меня радует, что такое количество людей отзывается? Потому что одно дело – Ганза, это событие длится 4 дня. Потом оно пройдет, а эти люди останутся с уже готовой информацией. У них же занятия по истории горрда, по логистике.

- Как можно охарактеризовать возрастной состав школы?

- В школе обучают люди 14-30 лет. Больше всего учеников старших классов школ - это 10-11 классы, либо студентов 1-го курса. Я думаю, что это жизнью обусловлено. Старшие курсы думают скорее уже о том, как им быть в этой нелегкой жизни, куда бы трудоустроиться. Рабочая молодежь тоже присутствует, но не в таком большом объеме, потому что, скорее всего, люди понимают, что столько времени они не смогут уделить бесплатной помощи.

- Мальчиков единицы насчитал.

- Как обычно, барышни активнее. Но вот среди 5 человек, которые доказывали, что они должны участвовать именно в этой последней школе, как раз большинство - парни. То есть, парни захотели попасть – они попали.

О функциях ганзейских волонтеров

- Как сформулировать главные задачи, которые вы ставите перед волонтерами? Они должны будут сделать комфортным пребывание гостей, отвести от финиша до финиша, везде за ручку водить?

- Схема такая: школа закончится в марте, и в апреле мы собираем всех обучившихся за три года, имеющих сертификаты на руках, и делим их на три смысловые группы. Первая группа – это сопровождение, она будет самая многочисленная. Это будут люди, которые должны будут владеть иностранным языком: английским – обязательно, если есть еще немецкий – замечательно, потому что Ганза – это 80% немецких городов. Вторая группа – это организаторы мероприятий, в рамках приезда Молодой Ганзы мы их, если сказать словами event-менеджера, берем "под ключ", программа их пребывания организовывается полностью нами. Так как их много, а это 4 дня мероприятий, которые идут каждый час, то нам нужно много ребят, которые будут помогать соорганизовывать какие-то вещи.

И третья группа – тоже очень важная - она будет самая малочисленная, но самая интеллектуальная, я надеюсь: это группа «Штаб». Потому, что к нам приезжают несовершеннолетние иностранцы, которые, в том числе, должны будут понимать, что есть законодательство Российской Федерации. Гуляние ночью по прекрасному Пскову, какие-то другие ситуации, которых может быть большое количество, вдруг, что-то случится: у нас будет рабочий штаб, который в течение 24 часов будет оказывать поддержку молодым делегатам. Мы боимся, что именно по ночам, когда досуг не организован, могут произойти какие-то ситуации, поэтому штаб будет работать круглосуточно.

- А функционально волонтёры, которых готовит молодежный центр, и те группы, которые проходят обучение в ПсковГУ, в Союзе пенсионеров, - они по задачам различаются?

- Да, есть же большие группы волонтёров, которые будут необходимы на праздничных пространствах – это те группы, в том числе, которые готовит ПсковГУ. Есть волонтеры, которые должны быть с медицинской точки зрения подкованы, которые будут помогать на въезде делегатов в страну на пограничных площадках. Групп достаточно много, и задач перед волонтерами было много поставлено.

Об этикете и специфической лексике

- В содержании курса, который проводится в Школе ганзейского волонтера молодёжного центра, есть «Основы этикета сопровождающего: встреча, сопровождение и размещение». Кто и чему учит волонтёров?

- Есть у нас замечательный специалист Татьяна Румянцева, которая много лет руководила в Псковской городской Думе отделом международных связей, у нее потрясающий опыт с точки зрения того, как нужно себя вести с гражданами разных стран. В 2013 году мы организовывали Русские Ганзейские дни, там тоже делали Молодую Ганзу. И мы спрашивали волонтеров: если, допустим, приедет кто-то из иностранцев, как вы себя будете себя вести? У нас были очень позитивные ребята, которые говорили: «Будем со всеми обниматься, все будет хорошо, мы будем чуть ли не за руку ходить". С некоторыми так и было, но потом оказалось, когда мы начали вглубь вопроса проникать, что не все народы любят, чтобы был близкий тактильный контакт, приветствия нужны определенные. О таких тонкостях этикета, как с какой делегацией взаимодействовать, Татьяна Румянцева как раз и рассказывает.

- Делегации же, в основном, из Западной Европы, они должны быть почти все одинаковые?

- Да, так кажется, ведь они все молодые. Но сейчас у нас проходят удаленные планерки с комиссией Молодой Ганзы – там 6 человек в президиуме, мы с ними решаем основные организационные вопросы. И даже на уровне конференции ощущается, что немцы воспринимают немножко по-другому информацию, более серьезно к каким-то вещам относятся. То есть, надо быть очень аккуратными. Волонтеры - это замечательные и позитивные ребята, но нельзя где-то перегнуть. Мы должны их об этом предупредить.

- Что касается языковых навыков – проводятся тренинги во время школы или ждете тех, кто уже знает язык?

- Для группы, которая будет сопровождать гостей, знание иностранного языка обязательно. Мы всем объясняли, что за несколько лекций научить английскому языку на должном уровне мы не сможем. Что будет на этих лекциях? Есть большое количество лексики, специфической, туристической о нашем городе. Например, как назвать собор, тот или иной храм, ту или иную площадь. У нас сделана выжимка касательно туристических мест, потому что делегат, которого постоянно сопровождает волонтер, естественно, будет спрашивать: «А это что? А это куда? А как до туда доехать, оттуда приехать?» И будет здорово, если мы на профессиональном уровне поднимем знания у волонтера, и он будет знать, как что действительно называется. Например, если мы говорим про псковские церкви, а у нас их предостаточно и вопрос о них точно будет. О центральном нашем храме – Троицком соборе - надо говорить «church», потому что temple означает в целом храм, он может быть и мусульманским, и православным.

- Ты упомянула про выпускные испытания, которые проводятся на выпуске из школы. Расскажи подробнее: какие вопросы и что это тестирование даёт вам, как организаторам?

- Тестирование включает в себя около 30 вопросов, я так считаю, что это достаточно элементарный уровень. То есть, если человек не сможет ответить на эти вопросы, то его страшно будет допускать до делегаций. Там, в основном, вопросы касательно того, что такое Ганза, какие страны входят в Ганзу, какие-то исторические моменты про Псков, элементарные, без сверхподробностей. В первую очередь мы рассказываем на семинарах, ну и, я думаю, что большинство псковичей в принципе это знают об истории Пскова: первое упоминание о городе и так далее. Плюс у нас достаточно низкий порог сложности прохождения – то есть если человек половину вопросов взял, то мы ему выдаем сертификат.

О психологической подготовке

- Что еще вы тестируете на выходе?

- Также есть вопросы по этикету, но я их не могу открывать. Ну, например, как вы поведете себя в той или иной ситуации. Нам тоже важно, как человек ответит. Там они немножко даже с психологическим контекстом, потому что в 2013 году наш волонтер столкнулся с кризисной ситуацией. Мы же не можем такое больше количество людей сразу поставить в кризисную ситуацию и прощупать, кто как себя будет вести. И вот у нас был такой сюрпризик интересный в виде очень эмоционального отношения к сложившейся ситуации.

- Ситуация была рядовая, вроде автобуса опоздавшего?

- Нет, она была не рядовой. Поэтому хотелось, чтобы волонтер отреагировал максимально спокойно, но в данном случае больше проблем вызвал волонтер, чем делегат. И после этого мы поняли, что психологическим аспектам работы с волонтёрами тоже надо уделять внимание. Поэтому у нас, например, есть лекции на командообразование. Мы будем вкидывать разные кризисные кейсы и смотреть, как люди их разбирают. И, может быть, среди них будут те, кто хотят быть волонтерами, но не знают, что там у них внутри таится, как они будут себя вести.

- А кроме Румянцевой кто еще ведёт занятия?

- Член Союза краеведов России Андрей Таскаев, он ведёт занятия по достопримечательностям Пскова и Псковской области, я веду занятия по командообразованию и по истории Ганзейского Союза. Еще мы привлекаем Ольгу Друганову, которая тоже представляет Псковскую городскую Думу, она по этикету работает, с иностранными делегациями нам помогает.

О мотивации и бесплатной рабочей силе

- Как ты понимаешь мотивацию, которой руководствуются люди, идущие в волонтеры? Зачем им это надо?

- Это тренд последних лет - волонтерство. Я волонтерством занимаюсь давно, Молодежному центру уже 8 лет, и структура волонтера очень сильно поменялась. Если раньше люди вписывались во все мероприятия и пытались просто быть полезными, то сейчас они очень четко выбирают, на что готовы потратить свое время, где готовы принести пользу не только городу, но и себе. И я думаю, что Ганза – как раз то мероприятие, которым ребята смогут очень сильно повысить свои коммуникативные навыки и посмотреть на организацию изнутри. Это дает огромный профессиональный толчок и опыт даже тем волонтерам, которые нам будут помогать организовывать мероприятия. Они на уровне с нашими сотрудниками будут действовать и получат значительный опыт, который в учебной деятельности никак не приобретут.

- А как ты относишься к позиции, что волонтеры – это такой удобный для организаторов и властей инструмент бесплатной работы, с помощью которого можно сэкономить на профессиональных специалистах: не нанимаем гидов, экскурсоводов, а готовим школьников и студентов?

- Понятно, что это одна из причин набора волонтёров. Формируя эту школу три года назад, я думала о том, что какая-то часть волонтёров вообще не дойдет до нас в 2019 году, отучится и пропадет – забеременеет, уйдет в армию, просто не захочет участвовать в Ганзе или переедет в другой город. И я понимала, что люди просто будут хорошо знать историю своего города, они будут нормально относиться к туристам, потому что мы учим их, в том числе, воспринимать все происходящее позитивно. И вообще, жителей Пскова хотелось бы призвать воспринимать все происходящее позитивно, потому что для города это мероприятие – большой шанс. Даже если они не будут волонтёрами, на душе моей будет спокойно, что какая-то часть людей, во-первых, знает историю города, а во-вторых, понимает, что городу надо расти в каком-то направлении, например, туристическом. А для этого надо уметь общаться с иностранными делегациями.