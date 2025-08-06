Юная печерянка получила путёвку в «Артек» за победу на конкурсе «Вектор успеха»

23:43, 06 августа 2025, ПАИ

Ученица 8-го «А» класса Печорской гимназии Ефимова Полина стала победительницей конкурсного отбора на Всероссийский форум «Вектор успеха». Теперь осенью она отправится в Международный центр «Артек» на Всероссийский форум лидеров ученического самоуправления, пишет районная газета «Печорская правда».

«Полина занимает первое в списке победителей в Псковской области и является единственным представителем Печорского муниципального округа в 11-й смене в «Артеке», – рассказали в Печорской гимназии.

Ранее сообщалось, что объявлен конкурс на лучший логотип XXX Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках в 2026 году.