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Общество

Юная печерянка получила путёвку в «Артек» за победу на конкурсе «Вектор успеха»

Ученица 8-го «А» класса Печорской гимназии Ефимова Полина стала победительницей конкурсного отбора на Всероссийский форум «Вектор успеха». Теперь осенью она отправится в Международный центр «Артек» на Всероссийский форум лидеров ученического самоуправления, пишет районная газета «Печорская правда».

Фото: организаторы

«Полина занимает первое в списке победителей в Псковской области и является единственным представителем Печорского муниципального округа в 11-й смене в «Артеке», – рассказали в Печорской гимназии.

Ранее сообщалось, что объявлен конкурс на лучший логотип XXX Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках в 2026 году.

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